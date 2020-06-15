國立台北商業大學今天早上傳出女學生墜樓輕生事件，校方發布聲明說，該學生長期身體不適曾尋求接受諮商輔導關懷，發生這起意外，校方深感難過與不捨，後續將全力協助家屬處理相關事宜。

今天上午8時許，在北商大校園內，一名周姓女學生因不明原因墜樓，警消獲報後立刻趕往現場，不過此時周女已無呼吸心跳。

北商大表示，周姓同學健康方面因診斷有胃輕癱導致嚴重胃脹氣，長期需以鼻胃管引流緩解不適，上課時也插著鼻胃管，曾因身體不適導致無法完整學習，向校內心理諮商組尋求協助接受諮商輔導關懷。

北商大說，針對周姓學生的狀況，校內師長皆持續給予關心，但此次仍來不及阻止憾事發生，校內師長皆感難過與不捨。

北商大為預防憾事再發生，將加強及啟動校園輔導工作，提供多元管道及資源，協助師生諮商、安心班級輔導等工作。校方也呼籲同學「珍惜生命、關懷自我與其他人」，如遇到無法解決的困難或挫敗，校內師長都願意傾聽協助，校內外也有許多資源可尋求專業的心理協助，陪伴同學度過困難。

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(中時 )