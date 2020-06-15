曾被封為「果嶺上最性感選手」的美國職業高球女將珮奇（Paige Spiranac），日前因新冠肺炎（COVID-19）疫情在家隔離，閒來沒事在家練習推桿，突然興緻一來，竟用2個渾圓雪乳夾球桿推桿，結果照常1推進洞，她把影片放在她的個人IG，讓粉絲們對她的神乎奇技大開眼界。

珮奇是位十足的金髮大美女，2015年轉入職業就引起轟動，但2016年以外卡身分打完杜拜高球賽就淡出賽場，後來成為運動網紅。（圖／翻攝自Paige Spiranac IG）

現年27歲的珮奇，擁有傲人的車頭燈與窈窕動人身材，是位十足的金髮大美女，2015年轉入職業就引起轟動，但2016年以外卡身分打完杜拜高球賽就淡出賽場，後來成為運動網紅，光是IG擁有超過260萬粉絲，平時除了分享生活美照、代言促銷產品，也常秀拿手的高球技巧，日前「雪乳夾桿1球進洞」，更讓粉們看的嘖嘖稱奇。

珮奇在家隔離期間，在家練習推桿突然來記「雪乳夾桿」神技，結果照常1推進洞。（圖／翻攝自Paige Spiranac IG）

雖然是名運動網紅正妹，但珮奇曾被前男友的公開裸照報復，進而慘遭網絡霸凌及性騷擾，後來應邀為美國《體育畫刋》雜誌拍攝裸照，不但讓自己走過低潮，更成為反網路霸凌組織Cybersmile宣傳大使。

(中時電子報)