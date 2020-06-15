自費醫材上限風波延燒，意外引發醫界質疑牙醫出身的陳時中偏袒，中華民國防疫學會理事長王任賢今天投書中時，不客氣批評陳時中「只管醫、不管牙」，「醫界忍陳時中很久了」。

王任賢在投書中指出，這次八大類自費醫材事件，醫界為什麼反彈這麼大，竟然驚動到蔡總統出面，原因並不單純。醫界在這次疫情期間滑落了4成左右的業績，但仍必須配合防疫強顏歡笑，醫護同仁到現在也還莫名其妙的被禁不能出國，大家壓力大得要死，又不敢抱怨，就為了一個「順時中」的虛名。

這次剛好碰到疫情解封，醫院業績正要復甦，健保又來談新的天花板，更氣的是牙醫的植牙竟然沒有天花板可以框，造成的收費亂象更甚於其他，健保管都不管。而陳部長剛好就是牙醫的大家長，這種只管醫，不管牙的部長，又碰到了醫界對疫情的氣爆鍋，藉由八大類醫材的事就轟轟烈烈地爆開了。

所以大家應該看懂了，醫院與醫師爭的不是八大類自費醫材設天花板的問題，也不是為了爭取醫療質量的高尚精神，要高尚以前怎麼都不高尚呢？其實這次不是醫療問題，是政治問題，是時機到了，到了該開始「逆時中」的時候了。醫界可不是陳部長您的政治提款機，平時就該多多存款，現在已經餘額不足了。

陳時中畢業於台北醫學院牙學系，在牙醫界被視為「北醫派」，曾任中華民國牙醫師公會全國聯合會第6屆理事長。2000年總統大選，時任中華民國牙醫師公會全國聯合會顧問的他，號召200位牙醫加入民進黨。第一次政黨輪替後出任衛生署副署長，是第一位牙醫出身的衛福部長。

(中時電子報)