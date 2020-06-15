投資者憂慮美國新冠肺炎大流行，將出現第二波大爆發，美股期貨在亞洲開市時段挫逾300點，拖累港股15日早盤開低逾300點。

恒生指數15日開低310點，報23,991點；國企指數低開109點，報9,723點。截至上午10點36分，恒指報24,202.01點，下跌99.37點，跌幅0.41％。國企指數報9,786.28點，下跌46.25點，跌幅0.47％。

(工商 )

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