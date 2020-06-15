疫情憂慮升溫 恒指開低震盪 10:522020/06/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資者憂慮美國新冠肺炎大流行，將出現第二波大爆發，美股期貨在亞洲開市時段挫逾300點，拖累港股15日早盤開低逾300點。 恒生指數15日開低310點，報23,991點；國企指數低開109點，報9,723點。截至上午10點36分，恒指報24,202.01點，下跌99.37點，跌幅0.41％。國企指數報9,786.28點，下跌46.25點，跌幅0.47％。 (工商 ) #憂慮 #國企指數 #恒指 #跌幅 #投資者 也許您會感興趣 財經熱門新聞 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 遭美制裁撐不住了？網傳華為7月將裁員5成 - 財經 掉單華為有救了！台積電5奈米新肥單到手 - 財經 慘！友人買這檔2天賠到脫褲 老謝爆遭坑殺內幕 - 財經 90％散戶為何一買就套？專家1句戳破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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