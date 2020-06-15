近來反種族歧視示威在全球引起共鳴，卻也觸發英國及法國的極右勢力反撲，週六（14日）倫敦爆發雙方示威人士衝突，倫敦警方透露當日逮捕超過100人。

14日倫敦市中心爆發反種族歧視和極右派人士的大規模衝突，倫敦警察廳周日在推特表示，此次暴力行動造成26名警員受傷，警方當日逮捕逾百人，罪名包括攻擊警員、持有攻擊性武器、持有A極藥物、酒醉鬧事……等。

週六數以百計的極右派示威者聚集在倫敦國會廣場前，宣稱要「保衛邱吉爾雕像」，當中大多為中年白人，許多人赤裸上身或手持啤酒，對前線警察丟擲物品。

倫敦市政府表示，為了保護英國已故首相邱吉爾、南非前總統曼德拉、以及印度聖雄甘地的雕像，將暫時密封雕像。

倫敦市長卡恩（Sadiq Khan）在社交平台上傳影片強調不希望市民周末參與遊行。「我和全球各地高喊反種族歧視的人站在一起，但我也擔心在倫敦中市中心的示威不只可能造成疫情擴散，也可能引發更多混亂與衝突，我們都很清楚，高舉仇恨和分化旗幟的極右派勢力正在計畫正著反抗，他們很明顯地想引發暴力行動，因此最好的回應方式便是待在家、忽視他們。」

除了英國，法國也正面臨到極右派的反撲。周末巴黎市中心聚集了數以千計的民眾來抗議警察濫用暴力，揚言要為2016年在警察質詢中離奇死亡的的黑人青年阿達瑪（Adama Traoré ）討回公道。

當大批示威者聚集在巴黎共和廣場 （Place de la République）為阿達瑪聲討正義時，法國極右派團體「認同世代」（Génération identitaire）在該廣場附近的屋頂掛起了布條，上面寫道「將正義還給受歧視的白人受害者－白人的命也是命」（Justice pour les victimes du racisme anti blanc - White Lives Matter），該布條很快地被該大樓住民拆下併剪碎。

(工商 )