自6月11日以來，北京市新增新冠肺炎累計確診病例已達51例，絕大多數都與新發地農產品批發市場有關。目前，新發地市場所在地豐臺區花鄉地區被列入全國唯一疫情高風險地區，另有北京市四個區10個街鄉位列中風險地區。

眼下，病毒溯源與排查潛在感染者是北京這波疫情防控的兩大重要任務。《中國新聞周刊》6 月14日下午再次來到新發地批發市場附近，發現整個市場已被封鎖，眾多警務人員密集把守。這次突入其來的病毒究竟來自何方引人關注。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在媒體上介紹說，研究人員日常採集帶有病毒的生物樣本也通過低溫保存，溫度越低，病毒存活時間越長。批發市場中很多海產品是冷凍儲存的，這樣的環境下，病毒更容易存活，傳染人的幾率比較大。

「北京之前已經五十多天沒有新增病例了，這次肯定是輸入性的。」香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任以及流感研究中心主任管軼對《中國新聞周刊》分析說，冷鏈傳播或進入市場的人造成傳播，這兩種可能性都存在。「這麼大範圍的調查需要時間，他們也是連續三十多個小時沒休息，相信會有結果」，管軼說。

管軼認為，可以根據目前已知陽性病例和確診患者的上下游接觸網建立一個模型，追溯傳播源頭，同時，更為關鍵的是在新發地市場檢測出的陽性環境樣本。報導中的三文魚案板不是唯一的陽性樣本，把所有的陽性環境樣本作為另一個線索，進行上下游排查，這些線索是否有交叉點、所攜帶病毒是否一致。

目前全球公開的新冠病毒序列大約有200個，研究病毒的基因序列和哪個地區的病毒相近，就知道來源了。「通過冷鏈傳播進來的可能性最大，歐美很多屠宰場都暴發了新冠疫情，如果真的經由冷鏈傳播，並不是新鮮事」，管軼說。

香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁告訴《中國新聞周刊》，新冠病毒有三萬個核苷酸，在一個人傳給另一個人以後，儘管新冠病毒的變異機率很小，但很多情況下核苷酸會變幾個，因此一個病毒的基因序列測出來後，放在基因族譜中比較，跟誰最像就能知道它的來源。

(中時 )