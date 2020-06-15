娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！小豬走了出現「神秘男」寵著 周揚青收驚喜羞吐「全世界最幸福的人」。子瑜生日遭隊友出賣 女神形象崩壞私照流出網笑翻。譚艾珍原來這麼辣！42年前舊照出土 女兒歐陽靖驚呼「尺度好大」。獨／痛不欲生！資深男星小病誤診成大病 砸18萬開刀樂觀：花錢消災。中時電子報娛樂為您追下去。

大陸網紅周揚青踢爆男友羅志祥慣性出軌、約妹還偷腥旗下女星愷樂，心碎認分手後，任憑小豬三番兩次公開po文道歉，然周揚青堅決不復合，反倒讓網友覺得更加疼惜，她恢復單身後，微博粉絲追蹤數在短短1個月內突破1千萬，而同時她也在私人微博小號打起精神更新近況，昨赫見「神秘男」為她置辦驚喜，周揚青也少女心噴發直呼自己是「世界上最幸福的人」。

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，不僅人美心善，呆萌個性更是受到粉絲喜愛，身為團隊的忙内(指年紀最小)，集姐姐們的寵愛於一身，今(14日)是她21歲生日（南韓年紀為22歲），MOMO、志效、彩瑛都特別大放送手機裡子瑜的私照，其中定延更曝光她打呵欠、翻白眼的逗趣崩壞照，笑翻一票網友。

歐陽靖是資深女星譚艾珍的女兒，母女感情深厚，之前歐陽靖從日本返台待產，遭酸民罵健保毒瘤，她更跳出來霸氣護女，近日她遭女兒出賣，42年前的辣照流出，連女兒都驚呼「尺度好大」。

58歲大愛演員程學書從台視《天天開心》出道至今近30年，演出多部大愛戲劇作品，以及偶像劇《放羊的星星》、《下一站幸福》、《1006房》等，近期卻因為疫情戲劇拍攝大量減少，也損失十幾場晚會演出，收入銳減，卻又在此時因泌尿道問題住院開刀，偏偏本身又患有糖尿病無法循傳統開刀模式，只能選用雷射無傷口開刀，卻因而無法申請健保，自費繳納逾18萬元。

(中時電子報)