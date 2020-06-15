舞蹈名師KIMIKO(林睿君)在今年1月時，答應教授男友王家玄求婚，王家玄曾是籃球員、模特兒，現任台北市立大學運動藝術學系主任，在IG公開求婚後就不時曬恩愛，已年屆40歲的KIMIKO(林睿君)對於愛情看得更透徹，在短暫的與王教授交往5個月便答應求婚，也坦言除了彼此心臟都要有點大顆之外，也相當考驗二個人的成熟完整度。

KIMIKO(林睿君)和教授男友王家玄僅短暫交往5個月，一下就要邁入人妻階段，KIMIKO也是考慮再三，並表示「雖然(與男友)相處愉快，但畢竟一個人自在慣了，突然要面對一紙為期一輩子的長約。當下真的會出現各種不確定、不安的焦慮情緒。」而王教授總共求婚了三次，最終點頭答應還是王教授的4個開鍵作法，才決定一起攜手相伴步入婚姻。

Kimiko男友選的訂婚戒（中間）和婚戒（右邊）款式和搭配方式都深得Kimiko心；王教授 #Love 系列、KK 訂婚戒 Cartier #Solitaire系列 婚戒 Étincelle de Cartier系列。(圖/Kimiko [email protected])

1.堅持要有完整禮數（老派愛浪漫）的求婚儀式（直接自己打電話約訪K爸K媽，然後直衝屏東拜訪～這整段過程我只能說自己甘拜下風）先獲得雙方家長的同意再開始規劃下一步的行動。

2.求婚當下只有雙方最好的朋友在場（每一個人想要的方式都不同，只要彼此開心就是好事，只是私領域的我較喜歡溫馨一點的低調方式，王教授的做法讓我很感動，而且老友在場的神助攻真的不是蓋的）

在 Instagram 查看這則貼文 KIMIKO（@dancekimiko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 9 日 上午 1:15 張貼

3.記得我在乎的點，說過的話（交往初期曾聊過，我說喜歡可以每天配戴的細緻飾品，因為除了工作場合所需的必要精品之外，我更喜歡投資自己認識世界）而由他精心挑選的訂婚戒（中間）和婚戒（右邊）款式和搭配方式都深得我心，套句我好姊妹說的話「我覺得這個男人真的有用心在跟你相處！他懂你！！」

4.每次求婚都選在女生（我）打扮得宜，狀況漂亮的時刻。haha這點對很在乎細節的我來說超級加分啊！而且王教授很會挑日子，每一次求婚都選擇了重要的時間點和特別的地點。誠意十足，讓我感動得一蹋糊塗最後就不知不覺地點頭了 ~

原本並沒有把結婚這事放入近期人生規劃中的我，因為王教授給予足夠的空間和時間去考慮的做法。讓我開始渴望～一段一起走下去的長期關係。

(中時電子報)