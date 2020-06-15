台北市長柯文哲妻子陳佩琪近日屢在臉書上發文槓衛福部長陳時中，引來諸多議論。對此，資深媒體人韋安認為，在柯文哲眼裡，陳時中不過是一個「草包」，他說柯若沒有在家天天「草包」長、「草包」短，陳佩琪不會時常發文「逆時中」。

陳佩琪月初在臉書發文「逆時中」，遭民進黨北市議員簡舒培隔空砲轟，並質疑陳的發言拉低市政團隊表現；陳不甘示弱，深夜到議長陳錦祥臉書留言告狀，並連續PO文嗆簡，「我做什麼事拉低北市府團隊的表現了？」兩人的「舒琪之戰」持續延燒。

此外，陳佩琪13日又再度「逆時中」，批評陳時中防疫搞雙標，境管標準不一，關了酒店、舞廳，KTV卻仍可營業，不但顯露出心中成見，疫情趨緩後，誰關他們的，不就是誰該負責打開嗎？「哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任」，訂了一個任誰在那種場合都做不到的標準，「若用這種態度防疫，換我這種沒專業的來都行。」

對此，韋安在臉書表示，在柯文哲眼裡，陳時中不過是一個「草包」，他說若不相信的話，大家可以去問問柯P。他直言，柯如果沒有在家天天「草包」長、「草包」短，陳佩琪不會時常發文「逆時中」的。

(中時電子報)