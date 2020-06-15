本季記憶體價格穩健，華邦電(2344)看第三季DRAM、Flash價格仍是持穩的走勢；旺宏(2337)更為樂觀，表示第二季產品已漲價，並持續看好Flash價格後市。

華邦電子第一季受到記憶體價格不佳及DRAM 25奈米良率仍在改善，雖本業轉盈，但整體營運表現欠佳，單季每股小虧0.02元。展望第二季隨著DRAM 25奈米良率的情況改善，有助營運轉好，並預期於第三季、第四季的製程轉進情況會愈來愈好。

從產品價格來看，在DRAM部分，雖然目前伺服器的需求有雜音，但因為韓系大廠將部分產能轉移至CMOS sensor，在整體產能有控制下，仍可支撐價格，另外，NB的需求持續到第三季，對DRAM價格也有所支撐。在Nor Flash的部分，第三季的價格也是持平看待。華邦電2019年的產品比重，DRAM占比重為49%、flash占比51%，大約各占一半。

記憶體廠旺宏第一季是疫情的受益者，第二季公司產品並順利漲價，Nor Flash價格調漲個位數百分比，SLC Nand Flash價格也漲了低個位數百分比(1~3%)。旺宏並預期高容量的Nor Flash下半年持續有漲價空間。

旺宏先前表示，Nor Flash在5G、資料中心等需求帶動，客戶持續追加訂單；至於Nand Flash在公司19奈米製程量產後，預計19奈米產品下半年各項運用也會增加。旺宏第二季各廠滿載生產，產能利用率達100%；2020年第一季毛利率提升至31%，預期本季毛利率將持續向上。

(時報資訊)