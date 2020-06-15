慶祝可購買1280元定期票的功能上線滿月，悠遊付祭出限時獨家優惠，WeMo Scooter或iRent會員自6月15日至7月15日，在悠遊付的嗶乘車上首次購買1,280定期票者，可享7折優惠。
1,280定期票嘉惠許多在雙北之間來回的通勤族，一直以來也有穩定銷量，悠遊付此次推出的優惠不但獨家，且是1,280定期票開賣以來首度提供7折優惠。通勤族怎能錯過。
活動期間，凡WeMo Scooter或iRent會員，透過悠遊付嗶乘車功能首度購買1,280定期票，就能回饋新台幣384元至悠遊付帳戶，相當於只要896元就能擁有1,280定期票，讓你雙北公共運具坐到飽(淡海輕軌除外)，WeMo Scooter及iRent會員各限量1,000個名額，要搶要快(登錄流程請見悠遊卡活動官網)。
悠遊卡公司表示，iRent或WeMo Scooter會員多為通勤距離遠高於平均的族群，也是1,280月票高度潛在需求者，透過1,280月票與共享機車可有效連結通勤時第一及最後一哩路。
(科技)
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