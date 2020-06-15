國民黨立法院黨團15日召開「蔡英文對日卑躬屈膝 無力捍衛釣魚台主權」記者會，黨團書記長蔣萬安（中）表示，行政院副院長陳其邁以前當立委的時候也批評馬政府，要政府去釣魚台辦釣魚比賽，蔣萬安嗆聲，請陳其邁盡速落實主張，去釣魚台辦釣魚比賽，「我會第一個報名，但是我嗆你不敢！」（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團15日召開「蔡英文對日卑躬屈膝 無力捍衛釣魚台主權」記者會，立委葉毓蘭（右起）、總召林為洲、書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華、立委陳玉珍等人拿著頭城鎮釣魚台路1號的大門牌，高喊「領土主權，寸土不讓」、「強力護漁，刻不容緩」口號，要求蔡政府捍衛釣魚台主權。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團15日召開「蔡英文對日卑躬屈膝 無力捍衛釣魚台主權」記者會，立委葉毓蘭（右起）、總召林為洲、書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華、立委陳玉珍等人拿著頭城鎮釣魚台路1號的大門牌，高喊「領土主權，寸土不讓」、「強力護漁，刻不容緩」口號，要求蔡政府捍衛釣魚台主權。（劉宗龍攝）

國民黨立委今天針對釣魚台被日本地方政府改名，抗議日本侵犯主權。國民黨團書記長蔣萬安說，行政院副院長陳其邁以前當立委的時候也批評馬政府，要政府去釣魚台辦釣魚比賽，蔣萬安嗆聲，請陳其邁儘速落實主張，去釣魚台辦釣魚比賽，「我會第一個報名，但是我嗆你不敢！」。

蔣萬安痛批蔡政府對於主權問題不只反對、不敢講，連抗議也講不出口，駐日代表謝長廷做了什麼？如何交涉表達立場？為何不抗議？而外交部長吳釗燮持續神隱，沒講一句話，只派發言人出來，沒有具體作為，「辣台妹變成軟骨妹」，碰到日本自動矮三截？

蔣萬安說，蔡政府面對主權被侵犯是如此軟弱，對日本卑躬屈膝、懦弱無能到這個地步，不敢得罪吳釗燮口中的「大哥哥」？如果一直悶不作聲，未來國際社會可能將釣魚台視為日本領土。

宜蘭副縣長林建榮表示，日本準備更名成登野城尖閣，宜蘭縣府表達明確反對意見，釣魚台的行政管轄屬於宜蘭縣府，是一貫的立場主張，一直以來都是擱置爭議、共同開發處理釣魚台爭議的，如果對於漁民漁權不受影響，大家可以共同討論，如果更名對漁權有影響，宜蘭縣府一定跟漁民站在一起，捍衛漁權。

國民黨團總召林為洲說，這次中央都沒具體行動，反而是宜蘭縣議會先改，這樣至少可以抵銷掉日本要做的行動，至少讓爭議各說各話，提高籌碼、共享資源對漁民都是有利的，不知道中央政府為何沒有作為？

媒體問蔡政府為何不敢說話？林為洲說，這要問蔡政府為什麼，是在怕什麼？還是要交換什麼？，核食？防疫？真的不知道，為何要放棄？至少要做到嚴正抗議、嚴重交涉，把日本駐台代表叫來，還有把我們駐日代表叫回來問，基本的為何不做？

(中時 )