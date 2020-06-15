2020金點新秀設計獎獲獎名單揭曉，台科大設計系共9件學生作品獲獎，獲獎數居全國第一。台科大學生獲獎作品包括利用台灣海岸的沙子做沙畫明信片、放假計畫探索自己、創意防撞充氣包登募資平台，深具商品化潛力。

台科大校長廖慶榮表示，金點新秀設計獎是全國指標性的設計獎項，台科大同學們今年再度回歸參與金點新秀設計獎，便一舉獲得全國最多的9項獎項，也展現出台科大學生豐沛且創新的設計能量。

台科大設計系劉佳蓉、杜浩瑋的「島民的暑假作業」獲得金點新秀設計獎包裝設計類獎項，兩人因為喜歡海洋，有感於台灣四面環海，擁有豐富美麗的海洋資源，許多民眾仍對海岸及海洋陌生。

「島民的暑假作業」內含台灣海岸地圖、沙子科普知識手冊，團隊更蒐集了來自全台本島及離島等22處的海沙，像是利用東北角、澎湖、花東海岸的沙子，製成獨特的沙子色票，讓使用者欣賞各地沙灘的顏色變化。

獲得社會設計類獎項的「放假計畫」，是由台科大設計系學生馬世宇、洪鵬凱設計，透過網路聊天機器人與任務包，設計出一款城市實境體驗遊戲，讓使用者在城市中跟隨線索解謎，完成遊戲給予的各種任務，嘗試體驗不同的活動，藉此暫時抽離原有生活，也能靜下心自我探索，不用出國便可以有充分休息放假的感受。

設計學生馬世宇表示，至今已有超過40位參與者體驗實際活動，使用者可以選擇與本身個性迥異的人格角色來體驗遊戲，執行像是前往某間書店選一本從沒看過的書、獨自參訪廟宇等任務，換個角度檢視自己，度過充實有意義的假日。

產品設計類得獎作品「充氣小包」是台科大設計系吳天雋、向量的創作，包包以充氣的設計達到防撞效果，並且採用特殊的高周波黏合做到無縫線可完全防水的特色，適合從事戶外運動，或是一般日常生活通勤使用，作品也在近日登上募資平台展開募資。

(中時 )