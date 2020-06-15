基隆市放流宣導海洋保育正確觀念，在對的時間、地點、魚種進行放流。（資料照，許家寧攝）

基隆市每年母親節前後，都會帶領學子至基隆嶼、望海巷保育區海域進行魚苗放流，今年因新冠疫情關係，改邀放生團體放流共1萬多尾斑石鯛、嘉鱲魚苗，也趁機宣導正確復育觀念，提升物種活存率，有參加民眾驚覺以前都放錯了，直呼阿彌陀佛！

基隆近海有黑潮等洋流流經，豐富的營養鹽為優越的魚苗復育場，每年5月基隆嶼魚苗放流活動，小朋友開心接力將魚苗放流至海中，今年因疫情被迫取消，市府轉與潮境保育區、靈鷲山佛教基金會等志工合作，進行「水陸法會護生行動。」

這次放流魚種挑選有釣魚界「夢幻之魚」之稱的斑石鯛1萬尾、嘉鱲魚苗1225尾，信眾們小心翼翼將魚苗往海裡倒，並齊心念咒祝禱，透過放流活動也宣導民眾放流魚苗，應在「對的時間、對的地方、放對的魚種」，才能有良好生態復育的效果。

市府海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，嘉鱲、斑石雕屬於北台灣原生物種，隨著棲地破壞與過度捕撈，野外族群正逐漸消失中，不少民眾也認為活動很有意義！感嘆過去沒有注意這些細節，導致有些團體放生儀式挨批「放死」，還造成當地生態破壞。

蔡馥嚀表示，基隆嶼水域乾淨，藻類多，正確的季節放正確的魚種，是魚苗放流的關鍵，市府一直提倡正確放流復育觀念，民眾或團體對於放流程序及物種等疑問，可至漁業署網站搜尋「水產動物增殖放流限制及應遵行事項」，申請核准後，才能合法、正確放流。

市府一直提倡正確的放流復育觀念，正確的季節放正確的魚種，是魚苗放流的關鍵，民眾或團體若有放流程序，以及物種適合放流何處等疑問，可以至漁業署網站搜尋「水產動物增殖放流限制及應遵行事項」，經申請核准後才能合法、正確放流。

(中時 )