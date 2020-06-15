光寶執行長陳廣中預期，光寶科第三季仍有旺季，可是不會像往年那麼好，而在第一季停工天數長的影響下，預期光寶下半年仍會優於上半年，他也認為，全球的邊境管制與旅遊禁令對產業面的影響很全面，不只有餐飲與旅遊業，各種新產品開發都受到衝擊。

光寶科舉行股東會，通過每股配發3.2元現金股利，光寶科董事長宋恭源表示，光寶集團去年獲利能力大幅提升，充分展現光寶近年來持續精實聚焦、調整產品組合及提昇營運體質，達成轉型升級的成果。

光寶科表示，今年第一季雖受到全球疫情影響，光寶科稅後盈餘15.7億元，每股盈餘0.88元，年增7%，創兩年來同期新高。

面對今年以來全球經濟諸多不確定性，光寶積極應變，機動調度與擴充非中國區產能因應全球容?需求，包含台灣、泰國、越南、墨西哥、巴西及印度等地，中長期仍特績聚焦於雲端運算帶來的商機，如電源管理系統、伺服器機殼與網通等IoT相關應用，以及光電元件與5G及AloT等方面的創新應用。

(工商 )