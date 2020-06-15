大豐電（6184）15日召開股東常會，董事長張銘志表示，未來有線電視產業所面臨的挑戰仍將持續存在，包括對應行動通訊5G商業運轉、消費者對於OTT影音內容及大頻寬的需求等方面，有線電視必須採取更積極的行動參與其中，以順勢轉型及升級。

因此，大豐有線將持續強化高品質視訊播送及加值服務內容，以滿足用戶需求。

大豐電寬頻上網用戶數2019年年底達到9萬8,600戶，年成長7%，2020年突破10萬戶門檻，4月再創高達10萬2,100戶佳績。

面對5G即將到來，大豐電3月重磅推出1.2G超飆速（1.2G/300M）專案，領先同業的1G方案，張銘志強調，希望引領有線電視進入超高速頻寬網路世界，目前也積極規劃及導入新一代雙模機上盒，用以提升整體寬頻產品競爭力，並增加寬頻用戶黏著度，希望全面提升大豐在有線電視及寬頻服務領域的品牌口碑及實力。

大豐電表示，有線電視產業是長期深耕地方的基礎建設之一，大豐電透過大豐新聞、新高雄新聞為媒介平台，深入了解所經營的地區，履行作為通訊傳播產業一環的重要社會責任，受到地方政府及各地鄰里肯定。

張銘志強調，今年以來，許多行業因為新冠疫情受到衝擊，目前疫情趨緩，樂觀看待經濟復甦帶來的助益，同時展望未來，儲備能量去應對法規政策調適，以及跨平台、跨業的競爭、5G商轉等產業課題。

(工商 )