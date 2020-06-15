隨著國內旅遊逐漸回溫，住宿及餐飲需求也即將大增，配合政府推行「振興三倍券」刺激市場消費，新竹國賓大飯店也祭出加碼方案來一同響應，推出「振興經濟 0元住國賓」住房專案，入住新竹國賓每房每晚3,000元起，除了享有房價上的折扣外，現場再加贈一張豪華客房雙人房住宿券（市價1萬元整），以0元入住新竹國賓大飯店，等於花1000元，即可得到價值1萬元的住宿券，相當於十倍的效益，預期帶來熱烈的預訂以提升業績。

因應政府推出的振興券方案，鼓勵國人出遊消費，新竹國賓亦積極參與響應挺觀光活動，盼能擴大吸引旅客訂房。7月1日起推出「振興經濟 0元住國賓」住房專案，入住新竹國賓每房每晚3,000元起，除了享有房價上的優惠外，現場還可免費帶走一張雙人房住宿券，於7月15日起政府啟動振興券方案，民眾消費3000元，政府出2000元，相當於以1000元換取市價1萬元整住宿券，把三倍券變相成為十倍券。

另外專案還包含了翌日早餐、新竹市立動物園門票及新竹玻璃工藝博物館門票，內容相當豐富誠意十足，期望藉由加碼振興方案，讓民眾輕鬆出遊，也有效帶動國旅景氣市場。在餐飲部分，屆時亦會配合振興券推出優惠配套，望可大幅提升效益。

(工商 )