至2020年2月底，在手工程合約金額總計約420億元，是歷史的高峰；在15日的股東會，根基指出，在台商企業回流投資，工業4.0的智慧生產及5G通訊等新興應用，半導體及離岸風電等綠能投資動能延續，應帶動民間投資穩健擴增，期望今年營運可保持與去年相當。

根基2019年營收114.62億元，稅後淨利4.02億元，EPS3.79元。

在建案量規模成長，根基今年1-5月營收53.09億元，年成長15.62%；不過，受到疫情影響，加上營造原物料砂石、預拌混凝土價格上漲，根基第一季的營業毛利率比去年同期下滑0.46個百分點，稅後淨利也年減24.7%。

根基目前在手工程案計26個工程，包括冠德泰景、冠德泰極、冠德創新殿等13個住宅及商辦工程；C712A標菩安金崙段土建及一般機電案、C212標台南車站地下化等2個土木工程。以及臺北榮民總醫院新建醫療大樓統包案、鳳山醫院BOT專案一期、中央研究院南部院區公共及第1棟建築興建案、寶高智慧產業園統包案、南門大樓暨市場改建統包案、南湖國小運動中心新建案、桃園會展中心統包案，台積電F18P3 CUP及F18 N3假設基樁土方等11個主要指標性及科技廠辦工程，合約金額總計約420億元。

雖然今年的產業環境受到疫情影響，不過，根基指出，會透過積極發展科技化營建管理技術，包括雲端ERP系統、遠距協同平台、行動應用程式工具等以確保品質、成本、進度及職安衛等四大核心領域的競爭力，並全力爭取高競爭優勢之建築、道路橋樑工程，擴展軌道、隧道及尖端科技廠房等案源，創造新興業績及提升公司價值。

(工商 )