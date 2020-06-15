擁有10多年教學經驗的廖姓資深潛水長，4年前因個人身體不適，他指派另2名剛取得國外潛水教練證照的菜鳥，在新北市鼻頭台二線附近海域教導祝姓女子潛水，不料祝女因脫隊溺水死亡，最高法院考量廖男賠償死者家屬且坦承犯行，將他判刑9月、緩刑3年定讞。

2002年也曾因教導潛水業務過失遭判刑6月定讞的廖男，2016年7月31日上午指派剛取得證照的2名年輕潛水教練共同帶領學員祝女等人，以學員1個接1個下水之方式、教練前後押隊的方式，帶領學員從事潛水活動。

不料，2名菜鳥教練在觀察海中生物時，未能保持夠近的距離，也未及時發現祝姓學員因不明原因脫隊致溺水，等到發現祝女失去蹤影，先後在附近水域搜尋未果才報警處理，後來附近水域從事潛水教學的教練發現，祝女平躺在12公尺深的海底休克死亡。

基隆地方法院將3名教練各判刑8月到10月不等徒刑，台灣高等法院考量廖男在二審審理時終能坦承犯行、面對過錯，且賠償死者家屬100萬元，將他判刑9月、緩刑3年，緩刑期間須再賠償家屬79萬元，另2名資淺教練也獲緩刑2年，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )