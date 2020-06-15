今天是警察節，警政署刑事警察局宣布台中港及彰化福興鄉，分別攔截查獲走私及製造總重高達3529公斤，市價高達70億元的第三級毒「喵喵」原料「2-溴-4甲基苯丙酮」，創下我國緝毒史上單一毒品原料數量最多紀錄，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌、內政ˋ部長徐國勇，上午親赴刑事局慰勞緝毒有功人員，並祝賀警察節快樂。

警政署刑事警察局宣布台中港及彰化福興鄉，分別攔截查獲走私及製造總重高達3529公斤，市價高達70億元的第三級毒「喵喵」原料「2-溴-4甲基苯丙酮」，創下我國緝毒史上單一毒品原料數量最多紀錄。(戴志揚翻攝)

刑事局接獲情資，指稱有不法分子預謀自境外走私第三級毒品喵喵之原料「2-溴-4甲基苯丙酮」，意圖在國內製造第三級毒品喵喵，謀取暴利，局長黃明昭立即指派緝毒專責大隊深入追查，並報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，於109年5月18日會同財政部關務署臺中關及彰化縣警察局在臺中港集中查驗區，查扣貨櫃走私「2-溴-4甲基苯丙酮」120桶（毛重3,001公斤），並拘提張姓等4名犯嫌到案，又在彰化縣福興鄉走私毒品集團倉庫內查扣「2-溴-4甲基苯丙酮」22包（毛重528公斤），累計總重量達3,529公斤。

警政署刑事警察局宣布台中港及彰化福興鄉，分別攔截查獲走私及製造總重高達3529公斤，市價高達70億元的第三級毒「喵喵」原料「2-溴-4甲基苯丙酮」，創下我國緝毒史上單一毒品原料數量最多紀錄，

刑事局表示，近期國內發生多起施用PMMA（超級搖頭丸）致死案，刑事局分析發現PMMA多混摻於毒品咖啡包中，刑事局偵三大隊與保三總隊成立專案小組，整合情資追查PMMA供應源頭。經布線蒐證，鎖定王姓犯嫌於新北市石門區偏僻山區透天民宅製造PMMA之不法情事，經報請臺灣基隆地方檢察署指揮偵辦，於108年12月26日查獲製毒原料「對甲氧基苯基丙酮」44.5公斤、PMMA成品8公斤、半成品31公斤。

刑事警察局分析毒品咖啡包所混摻之毒品成分，即以第三級毒品喵喵（4-甲基甲基卡西酮）占72％最高，服用後會產生幻覺、血壓升高、呼吸困難等症狀；近期也發現有「超級搖頭丸」之稱的第二級毒品PMMA（甲氧基甲基安非他命之異構物）混摻其中，服用後會產生幻覺、抽蓄、甚致腎衰竭或死亡，警政署呼籲民眾切勿因好奇而輕易嘗試。

刑事警察局統計，107年收驗毒品咖啡包檢體為6萬2千餘包，108年大幅增加至10萬2千餘包，除前揭毒品被警察機關及時查獲，避免流入市面外，行政院也透過跨部會會議，陸續整合法務部、衛生福利部等團隊力量，由中央及民間檢驗機構共同加入新興毒品尿液檢驗工作，打破毒蟲間流傳「咖啡包驗不出來」之假象。

(中時電子報)