長壽公園停車場模擬圖。（新北市交通局提供／葉德正新北傳真）

溪北公園停車場模擬圖。（新北市交通局提供／葉德正新北傳真）

新北再添1000車位！新北市爭取前瞻預算補助，板橋區五權公園、溪北公園及樹林區長壽公園等3 座地下停車場興建計畫統包工程今上網公告，預計2022年底前完工，將再造近千個汽、機車停車位。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，板橋區五權公園地下停車場工程經費4億7385萬元，預計規畫地下3層、348個小型車停車位；板橋溪北公園地下停車場工程經費為3億3166萬元，預計規畫地下2層、270個小型車停車位及50個機車停車位。

另外，樹林區長壽公園地下停車場工程經費3億1233萬元，預計規畫地下3層，地上層則興建活動中心，屆時停車場完工後將可提供216個小型車停車位及100個機車停車位。

交通局長鍾鳴時表示，新北市爭取前瞻計畫經費，已獲22案停車場新建補助，除這次發包的3案停車場，後續尚有忠孝公園、興華公園、錦和運動公園地下停車場，以及信義國小、信義公園、重陽公園及捷運幸福站停車場等7座停車場統包工程，預計分別於今年7月初和月底上網公告。

交通局表示，新北市前瞻計畫停車場案，除了去年首座完工啟用的三重商工地下停車場，民安國小、永康公園及音樂公園等3座地下停車場都將於今年度陸續完工，交通局將持續推動停車場建設，提供市民全智慧化和舒適便利的停車環境。

(中時 )