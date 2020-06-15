南韓將成立3000億韓元(約2.48億美元)基金，用於支持受新冠疫情影響的下游汽車分包商。

南韓金融服務委員會(Financial Services Commission)主席指出，該基金將與包括現代汽車的南韓汽車製造商共同出資合作。現代汽車將出資100億韓元。該基金將為本地汽車分包商提供貸款擔保。

南韓汽車製造商在五月出口9.5萬輛汽車，年減57.6%，產量大減導致外包給南韓本地相關汽車零件製造商大減。該基金旨在與中小型汽車零件分包商共度難關。

(時報資訊)

#南韓 #分包商 #汽車 #億韓 #現代汽車