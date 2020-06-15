旅遊業者鳳凰（5706）今（15）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息0.3元、配股0.95元，合計派利1.25元。展望後市，面對新冠肺炎疫情衝擊，今年是前所未有艱困的1年，公司將共體時艱、加強國旅產品豐富度，等待復甦再次高飛。

鳳凰此次股東會亦完成董事全面改選，新任7席董事為董事長張巍耀、天禾航空貨運承攬董事長張金明，現任董事邱慈祥、曾家宏、吳佩雯及資深專業領隊蓋玉旭，3席獨董為郭立程、陳振昇、簡榮宗。

鳳凰2019年合併營收29.74億元，年增1.96％，為近6年高點。毛利率14.1％、營益率6.27％，優於前年13.65％、5.66％，營益率創近7年高點。歸屬母公司稅後淨利1.98億元，年增達25.39％，每股盈餘（EPS）3.24元，分創近4年、近7年高點。

鳳凰董事長張巍耀先前指出，去年旅遊產品價格下跌，公司透過增加接待旅客人次彌補，使本業獲利表現仍持穩向上，業外則受惠投資收益增加，以及近年轉投資效益陸續顯現下，對獲利帶來一定挹注，使整體營運維持成長。

受新冠肺炎疫情衝擊，鳳凰首季歸屬母公司稅後淨利461.5萬元，季減84.13％、年減84.96％，創14年低點，每股盈餘（EPS）0.08元。前5月自結合併營收3.95億元，年減63.65％，為近15年同期低點。

展望今年，由於新冠肺炎疫情全球爆發，觀光局自3月19日起禁止旅行社組團出境旅遊、接待來台觀光團入境，且禁令已三度延長至6月底。雖然近期疫情發展有趨緩走勢，但公司預期整體經濟活動恢復恐需要比SARS期間更長，旅遊活動恢復亦將再延後。

面對營收等同趨近於零的嚴峻挑戰狀態，鳳凰表示，將積極申辦包括營運補助、薪資補助、紓困貸款、培訓補助等政府紓困方案，並撙節開支，暫停不必要的預算及費用，同時將持續優化產品與服務，維持團隊最佳狀態，期待疫情過後的市場復原。

鳳凰認為，隨著國內疫情控制得宜，國旅將是復甦起點，公司對此加強國旅產品豐富度，包裝專人專車小團體旅遊，並配合政策推行脊梁山脈年產品，主打阿里山、雪霸、奧萬大、合歡山、清境等輕旅行，離島包括如馬祖、小琉球、澎湖等，也對醫護人員推出優惠專案。

張巍耀在致股東報告書中坦言，對旅行業來說，今年會是前所未有艱困的一年，但相信在經營團隊全體上下共體時艱、齊心努力，公司必定可以渡過此難關，等待復甦風起、再次高飛。

(時報資訊)