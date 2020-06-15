2018年全國空屋數近92萬宅，經營建署委託機構設定適合租賃的條件篩選後，六都僅10.37萬宅適合「空屋移轉社宅」，幾乎近9成空屋不適用空屋移轉政策。吉家網董事長李同榮嚴正提出「空屋移轉社宅」政策立意良善，但規劃錯誤，最後必然註定失敗，建議政府應盡速懸崖勒馬，修訂政策，否則一錯再錯，不但成效不彰，且將浪費大量公帑。

李同榮進指出，符合空屋移轉數量已經有限，加上屋主對於出租意願與價格、租稅等考量，若排除這些實質供需條件，可提供空屋移轉數量將只剩總量的1%。 蔡政府已上任四年，事實證明，空屋移轉政策推行表面上有政府公布約一萬戶的寥寥政績，因政府發包的包租代管條件並未限定為空屋，若扣除包租代管中實質非空屋移轉的數量，實際空屋移轉的數量就更寥寥可數，政府應盡速懸崖勒馬，修訂錯誤的政策。

李同榮認為空屋移轉數量有誤三大主原因在，1.現有空屋大多是中大坪數，不符合弱勢需求：上述委外機構統計已證實40坪以下且符合實際需求戶數不及空屋量一成。2.現有空屋的屋主持有目的不在出租，對政策誘因仍然會無動於衷。3.府若企圖用增加持有稅方式逼出空屋，只會讓空屋轉入交易市場，不會轉入租屋市場，更不會包租給政府出租弱勢，所以「逼空屋」這字眼根本是政府一廂情願不切實際的政策迷失。

李同榮建議政府應盡速懸崖勒馬，修訂政策，否則一錯再錯，不但成效不彰，且將浪費大量公帑。

(時報資訊)