國內天然氣龍頭欣雄（8908），去年營收82.74億元，創歷史新高，每股盈餘2.23元，15日召開股東常會，通過配發2元股利，在帶領欣雄天然氣公司攀向高峰之後，董事長朱坤塗選擇在股東會召開之際，宣佈辭職，將交棒給三子朱文煌。

欣雄2019年營收82.74億元，年增14.19％，並續創歷史新高，每股盈餘2.23元，年增22.53元，董事長朱坤塗在報告事項中指出，去年的供氣總用戶數達83,283戶，比2018年增加3,327戶，年成長4.16％，全年5.66億度，年增9.35％，工業用戶占比約98.41％。

欣雄截至2019年的天然氣輸送管線長達約143.39萬公尺，為了鋪設新管和汰舊換新，2020年將投資7.38億元，進行相關計劃。

欣雄15日股東常會通過配發2元股利，其中，0.9元現金股息，1.1元為股票股利，並改選11席董事，新當選董事包括興泰投資法人代表朱坤塗、朱文煌、李怡寧、徐文軍、劉哲良、邱振庭、國軍退除役官兵輔導委員會法人代表許庭禎、王國帆等8席，3席獨立董事當選人則是張乃文、王穎笙、以及陳欽智。

由於現王董事長朱坤塗已經規劃交棒，因此，欣雄新當選的第13屆董事，隨後召開董事會，推選朱文煌擔任欣雄的新任董事長。

(工商 )