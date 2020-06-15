振興三倍券即將上路，為響應振興券政策並加速行動支付的普及，台北富邦富邦銀行特別攜手LINE Pay推出多重振興券加碼方案，符合資格的新戶可直接獲得1000點LINE POINTS回饋，以LINE Pay綁定富邦卡消費則享最高10%的LINE POINTS點數加碼，希望以豐富回饋擴大振興效益、活絡民生經濟。

北富銀表示，邁入後疫情時代，零接觸支付已成重要趨勢，為了鼓勵民眾多體驗嗶支付的方便和安全，特別獨家與LINE Pay合作推出三重振興券加碼回饋。

第一重：新戶3+1 4倍消費最開心新戶於7/1~7/31期間成功申辦J卡(LINE POINTS卡別)，即可獲得1,000點LINE POINTS回饋，等於把3倍券直接升級成「4倍券」，回饋率達33％！

第二重：卡友辦新卡 10％回饋大方送若已持有北富銀其他信用卡的卡友，只要在8/31前成功新申辦J卡(LINE POINTS卡別)，即可享有10%(300點)LINE POINTS加碼，讓消費刷卡更盡興!

第三重:全體卡友享7％ 相揪一起挺振興不僅新辦卡有好康，老卡友也同樣享有吸睛回饋!北富銀特別為全體卡友推出7％(210點)LINE POINTS回饋，號召卡友一起挺振興！

北富銀強調，上列振興券加碼都可以與信用卡本身的回饋權益疊加，同時信用卡配合指定通路推出的優惠方案，也都可以累加上去，回饋率最高可達42％！例如，配合漢堡王首度開放LINE Pay支付，自即日起至7/18持富邦卡到漢堡王以LINE Pay消費滿NT$300元，即可獲得5％ LINE POINTS回饋(每LINE Pay用戶上限100點)與富邦卡友專屬的4％無上限LINE POINTS加碼，如果再加上新戶回饋以及J卡本身的1％權益，則刷滿NT$3,000元時，卡友將可拿到1000點的新戶回饋、220點的漢堡王活動及30點的信用卡權益，合計共1250點，回饋率達42％！即使是以其他富邦卡綁定支付，亦可獲得460點回饋，回饋率約15％，等於消費打85折，相當划算！

北富銀也提醒民眾，想要享受這些豐富回饋，記得要在8/31前到北富銀完成登錄，為了便利民眾能簡單透過手機進行登錄，北富銀也將在LINE官方帳號推出振興券一鍵登錄功能，動動手指一秒登錄，輕鬆讓高回饋穩穩入袋！

(工商 )