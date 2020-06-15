行政院副院長陳其邁表示今參訪台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）。針對日前遭國民黨台北市議員羅智強嗆聲「貪二代」一事，陳其邁表示，高雄已紛紛擾擾一年，現在應該關注高雄市政地推動和發展才是。

前高雄市長韓國瑜遭罷免卸任後，中選會宣布6月20日至24日受理候選人登記申請，外界預料陳其邁將請辭投入高雄市長補選。

對此，羅智強日前在臉書發文表示，基本上高雄市長補選，「有貪二代光環加持的陳其邁，躺著選都會贏，所以我想先恭喜邁邁」，也想到另一個很棒的建議，當上高雄市長後，可否跟陳菊前市長，每年固定舉辦「雙陳論壇」，討論貪污除罪化。

對於羅智強的「嗆聲」，陳其邁今接受記者聯訪時表示，選舉應重在高雄市政的推動上，這是國人共同的期待。高雄這一年已經歷許多紛紛擾擾，時間力氣應該花在如何讓高雄更好，讓焦點注目在高雄發展上，才是重要的事。

(中時電子報)