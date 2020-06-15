最近被民眾發起罷免的高市議員黃捷、陳致中互稱「苦主」，彼此討論面對罷免狀況。（林宏聰攝）

罷韓過後，韓粉也鎖定多位綠營民代發動罷免反擊，被點名的高市議員黃捷、陳致中15日對外說明心情，黃捷酸「清捷」民眾「最近比較認真了」，但仍認為罷免沒那麼容易，希望對方真有能力撐到第三階段，不要說說而已；被指涉「不要讓嫖蟲笑我們傻」的陳致中則說，怕熱就不進廚房，面對批評，他不會想太多。

黃捷表示，1年前就有人說要罷免她，直到最近這周才積極有動作，上周連署站人潮蠻多，「有看得出來最近比較認真了！」

她說，對於罷免民眾自稱「鳳山清捷隊」，她平靜看待，但罷免沒那麼容易，要通過一階、二階，要很有毅力，要站街頭、每天整理連署書，而且鳳山的「鳳」字沒有那麼好寫，當初罷韓連署，就有人寫了10次以上，「如果他們真有能力撐到第三階段，才真是展現毅力，不要說說而已」。

此外，對於「鳳山清捷隊」除了原本的5個罷捷理由之外，還上網徵詢其他理由，她揶揄，是不是要先想好理由才來罷免，先決定罷捷再來找理由，好像有點本末倒置。

挺韓大將杏仁哥發起罷免陳致中，製作圖卡取諧音宣傳「誠摯終結站」連署書代收處，並呼籲「前鎮、小港罷起來，不要讓嫖蟲笑我們傻」，遭指涉的陳致中說，坦然面對民意檢驗，怕熱就不會進廚房，有人問他一直被批評會不會睡不著，他回答說不會，頭還沒到枕頭就睡著了，堅持做認為對的事情，心臟大顆一點就好，不會想太多。

(中時電子報)