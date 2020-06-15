美國亞特蘭大市非裔男子排隊買漢堡遭警察槍殺，引起當地居民示威抗議，13日火大的示威人士更放火燒了溫蒂漢堡餐廳。

美國亞特蘭大市非裔男子排隊買漢堡遭警察槍殺，引起當地居民示威抗議，13日火大的示威人士更放火燒了溫蒂漢堡餐廳。對此，抗議人士表示，他們是出於正義使然破壞餐廳，因為那是事發地，強調並沒有破壞附近其他建築。

亞特蘭大非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）12日晚間駕車在溫蒂漢堡（Wendy's）得來速車道上排隊點餐時睡著，警方接獲投訴前來盤查並進行酒測，由於酒測未過，警方準備上銬布魯克斯時，雙方爆發激烈肢體衝突，布魯克斯奪走一名警察的電擊棒後逃跑，最終遭警方擊斃。

這起事件再度引爆當地的示威行動，13日，抗議人士更縱火燒了溫蒂漢堡餐廳，熊熊烈焰讓人看得怵目驚心。

不過示威人士傑特（Joseth Jett）接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，強調抗爭時那些縱火人士只有燒了溫蒂漢堡餐廳，並沒有破壞附近其他建築物，「是因為事情就發生在這」，「這和我們的使命有關，確保在這間溫蒂漢堡喪命的人獲得公平正義。」

不過傑特也表示，對於因為餐廳被毀而失業的人感到難過。

傑特極度不認同警方開槍的做法，他說，當一個人逃跑時，完全沒有理由要拔槍。

另據路透社報導，亞特蘭大警方昨日公布一名和溫蒂漢堡縱火案有關聯的口罩白人女子照片，並且懸賞1萬美元追緝縱火犯。警方也在社群網站上貼出一段示威者側錄的影片，畫面顯示這名女子趴在餐廳欄杆上，試圖點火燒了溫蒂漢堡，影片中可聽到一名抗議人士不斷強調，「這不是我們做的。」

I had to get this footage cause the media will make it seem like we burned this shit down #AtlantaProtest pic.twitter.com/mGi8kAYqUw — Fola 🇳🇬👑✊🏿 (@ImKingFola) June 14, 2020

(中時電子報)