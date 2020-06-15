60多歲陸姓婦人因罹患罕見神經系統疾病，她在美國求學的女兒在前年購買2瓶共100多公克的「大麻油」，寄回台灣要給母親舒緩，遭海關查獲，並以最重可處無期徒刑的運輸二級毒品罪將陸婦送辦，但台北地檢署調查後，認為陸婦沒有運毒犯意，罪嫌不足，今將陸婦不起訴。

檢方調查，陸婦女兒2018年間因母親健康狀況不佳，得知含大麻二酚CBD成分的「大麻油」在美國是合法販售，遂在美國購買後，寄回台灣給母親，以減輕母親病痛之苦。

但大麻油寄回台灣時，海關認為油品是大麻種子提煉，通知調查局約談收件人，陸婦丈夫代為說明妻子病情，並稱這2罐大麻油是女兒要寄給媽媽盡孝的，絕非運毒，但仍被依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

檢方發現，陸婦醫生開立的處方簽，確實有開立大麻二酚藥品，用於舒緩病症，而陸婦女兒寄來的油品也含有相同成分，加上寄送的包裹也直接寫著陸婦名字、住址，主觀上應只是寄藥，而非運毒，依罪嫌不足，將陸婦不起訴。

(中時 )