行政院副院長陳其邁即將投入高雄市長補選，他上午參訪台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）時被問到可能的對手立委吳怡玎時，說不太認認識吳。至於可能接任人選經濟部長沈榮津，陳其邁則盛讚沈是「史上最強歐吉桑」。陳其邁也抱怨，他還是副院長，大家追問副院長人選，他有「小困擾」。

罷韓案，陳其邁篤定投入高雄市長補選，陳其邁上午被問到如何看待藍營可能對手吳怡玎時不諱言，他不太認識吳怡玎。對於補選，陳其邁則重申，假如做了任何決定，一定會專心全力展現決心，把下階段的工作做好。

被問到行政院副院長接任人選之一的沈榮津，陳其邁說，他很佩服沈榮津，為了防疫口罩問題，沈到晚上1點還在連絡，他自己算年輕人，到晚上1、2點睡很正常，但沈是歐吉桑，「史上最強歐吉桑」到晚上1、2點還沒睡，真的很佩服沈榮津，忙了一晚也許早上5、6點又起床。陳其邁說，他對沈印象深刻，其他的部會首長也都非常優秀，不過副院長是要跟蘇揆充分合作。

陳其邁話鋒一轉，他他現在還沒有辭職，報派副院長已經兩個月的時間，對他會有「小困擾」，他相信蘇揆用人一定會站在整個工作協調，相信推出最有執行力最有魄力跟蘇配合的副院長。

(中時 )