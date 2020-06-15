華航今日宣布，自7月起增加部分客運航班，如日本東京、曼谷、新加坡、洛杉磯、舊金山等，其中，倫敦航線短期調整改降希斯洛機場，每周一個航班載客；另自6月16日起，長程線恢復提供熱食。

華航自7月起增加部分客運航班，區域航線包含日本東京、曼谷、新加坡、吉隆坡及檳城等，越洋航線包括洛杉磯、舊金山、阿姆斯特丹及法蘭克福等。

其中，華航考量倫敦蓋威克機場（LGW）地勤代理公司暫停代理業務，為持續服務旅客，原台北往返倫敦蓋威克機場航線，將自6月19日至10月24日短期調整為台北往返倫敦希斯洛機場（LHR）營運。因倫敦實施國境管制並評估訂位需求，航班初期僅載貨營運，7月3日至7月31日期間計畫每周營運乙班載客航班往返；去程每周五台北-倫敦希斯洛、回程每周六倫敦希斯洛-台北將提供載客服務，其餘航班為載貨營運，8月以後航班將續視各國邊境管制措施及市場需求機動調整。

疫情期間，華航機上服務首重「防疫、抗疫」原則，提供旅客一次性餐盒及用品。隨國內疫情趨緩，華航表示，將自6月16日起陸續調整越洋航線餐點服務，除防疫餐盒外，另提供一份熱餐主食，提供長程航線旅客較舒適的旅程，後續將視疫情情勢，彈性恢復全線餐點服務。

華航官網及Mobile APP新推出「航班營運」專區，旅客可透過專區查詢未來43天航班資訊。

(中時 )