大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀2020年5月預售屋銷售價格變動情況，他表示，5月因為疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，生產生活秩序持續恢復，住房需求得到進一步釋放，70個大中城市房地產市場總體穩定，價格略有上漲，其中，銀川月漲幅最大達2.1％。

整體來說，各線城市新建預售屋銷售價格月漲幅均略有擴大，二手住宅漲幅與上月相同或微擴。具體來看，5月，初步測算，4個一線城市新建預售屋銷售價格按月上漲0.7％，漲幅比上月擴大0.5個百分點；其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.5％、0.8％、0.3％和0.6％。

二手住宅銷售價格按月上漲1.1％，漲幅與上月相同；其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲1.8％、0.6％、0.4％和1.6％。此外，31個二線城市新建預售屋銷售價格按月上漲0.6％，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲0.4％，漲幅與上月相同。35個三線城市新建預售屋和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.7％和0.3％，漲幅比上月均擴大0.1個百分點。

值得注意的是，一線城市新建預售屋銷售價格年漲幅與上月相同，二手住宅漲幅有所擴大；二三線城市漲幅延續回落態勢

5月，初步測算，一線城市新建預售屋銷售價格按年上漲2.9％，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格按年上漲4.1％，漲幅比上月擴大1.1個百分點。二線城市新建預售屋和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.4％和2.0％，漲幅比上月均回落0.2個百分點，均連續13個月回落。三線城市新建預售屋和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.8％和2.1％，漲幅比上月均回落0.3個百分點，均連續14個月相同或回落。

(旺報 )