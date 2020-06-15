日本沖繩縣石桓市日前擬將釣魚台改名，改成「尖閣諸島」，馬前總統及國民黨近日均要求民進黨蔡政府，必須向日本嚴正抗議，今天國民黨再度召開記者會痛批，蔡英文對日卑躬屈膝，無力捍衛釣魚台主權。對於副閣揆陳其邁投入高雄市長補選，國民黨立委林奕華呼籲，「陳現在應協助顧釣魚台主權」。

馬英九12日在臉書指出，蔡政府一再誇耀台日友好，卻未見雙方關係實質提升，不僅釣魚台主權遭挑釁，漁權也大幅倒退，今年3月底、4月初，都發生我國漁船遭日船驅趕，但蔡政府除了口頭抗議，毫無護漁作為；這次石垣市提案改名，我方也是由宜蘭縣政府率先抗議、縣議會通過將釣魚台列嶼正名以反制日方，中央政府只簡短發言，未見具體行動。

林奕華今上午在釣魚台記者會中表示，過往馬英九有非常多的作法因應主權爭議，也因為如此，才能讓台日漁業協議簽訂後順利進行，保護漁民在釣魚台附近海域捕魚的權力，她認為，這次釣魚台這麼嚴重的事情，民進黨卻完全噤聲。

對於陳其邁要去補選高雄市市長，林奕華也表示，請陳其邁先發揮行政院副院長應該要做的事，而不是只會去送冰(名嘴昨在高雄送冰，陳其邁出席參加)，林奕華強調，主權比送冰要來的重要許多。

另外，陳其邁以前當立委的時候也批評馬政府，要政府去釣魚台辦釣魚比賽，林奕華表示，陳其邁是不是該給蔡總統一些建言？讓駐日代表謝長廷，向日方提出交涉？這些都才是一個官員要做的事情。

最後，林奕華也強調，小英執政，自稱是中華民國與日本交情最友好的時刻，但大家看到的卻是，台日關係不是最友好，而是五十年來最沒尊嚴的時刻，釣魚台議題是民進黨最大的現世報。

(中時電子報)