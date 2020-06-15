GIS-KY（6456）舉行股東會，董事長周賢穎表示，因為疫情關係，在家上班、上課，帶動平板和筆電需求熱，4月、5月業績表現佳，第三季IT需求延續，接單狀況不錯。

周賢穎表示，今年IT產品需求強，但是智慧型手機銷售受到疫情的影響大，下半年疫情的影響仍是最大的變數。整體來看，今年筆電和平板因為疫情而成長。至於MiniLED、OLED 面板觸控、屏下指紋辨識，是未來營收正向發展所在。

業成營業報告書中指出，長期於觸控顯示領域投注研發資源，於觸控領域致力於次世代觸控產品技術及材質之開發、延伸產品應用領域， 包括超窄邊框模組、巨型化模組、3D曲面模組、高階觸控感應器及可撓式 觸控顯示模組等。

此外，於顯示領域則積極開發Mini LED背光模組的之薄型化，並提升光學性能。於車用領域，持續發展高信賴性、曲面異型、內飾整合 等差異化技術。

次世代高速網路的商用在即，將帶動智能生活的應用需求起飛，業成亦積極發展各式智能感測器。超聲波屏下指紋辨識技術將研發更大感應區域產品以提升使用者體驗，光學式深度感測技術則以人臉識別、建模、環境偵測等領域持續深化研究，並佈建軟韌體與演算法能力，瞄準未來包括安防、生醫、車用等新型應用，為公司跨領域的多角化技術與應用市場作儲備。

(工商 )