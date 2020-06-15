教育部明（16）日將召開「研議小年夜調整放假之因應機制暨109學年度開學日相關事宜會議」，全國教師工會總聯合會今天發表聲明表示，小年夜應該直接放假、不要彈性補班，這才是真放假。

因行政院人事行政總處108年5月1日修正發布之「政府機關調整上班日期處理要點」第四點修正規定將農曆除夕前一日（小年夜）為上班日者，調整上班日為放假日，並另行補班。110年2月10日小年夜為上班日，調整2月20日〈六〉為補班日，爰教育部基於親子作息一致之考量，召開會議研擬常態性因應措施。

依處理要點之修正說明指出，考量農曆除夕及春節係國人最重視的民俗節日，且具帶動消費及促進國內觀光之效，故調整該上班日為放假日。

但全教總認為，既然認為小年夜是國人重視的民俗節日，應將其列為法定放假日凸顯其重要性，另若為達成帶動消費及促進國內觀光之效，更應是放假而非調整另一個放假日上班，他們呼籲行政院應將小年夜定為法定放假日，讓國人在小年夜真正放假。

全教總表示，除了小年夜外，五月一日是另一個應一致全國放假的節日，也才是真正符合教育部所言的親子作息一致，勞動節有上千萬勞工放假，但仍有近百萬人沒有放假，這種不一致也確實造成民眾生活的不便。

(中時 )