桃園市議員王浩宇前年11月選前，將市議員舒翠玲4月飆罵公務員影片放上臉書粉絲專頁「我是中壢人」。又指舒翠玲闖入活動教學拍照作秀。舒提告違反選罷法。檢方認為，選舉期間候選人應受到檢視，也可受公評，因此給予不起訴處分。

「我是中壢人」在前年11月8日晚上8時發布影片，內容為舒翠玲同年4月不滿座位席次，因此飆罵公務員質疑安排原則。另支影片則是指舒進入市府資訊科技局舉辦的活動，拍照作秀。因當時就在選舉前夕，引起軒然大波，事後舒翠玲針對飆罵公務員事件致歉。不過選後，舒在平鎮選區拿下11240票成功連任，也是6當選席次中第3高票。

檢方調查，影片內容並非捏造，就算王的評論，讓舒感到不適，不過競選期間，候選人個人信用、操守、人品等均為選民欲深入了解的事項，以期真正選賢與能。因此候選人自須忍受較為嚴苛之檢視及監督。

檢方也指出，關於候選人可受公評的事項，應嚴格認定是否確有誹謗或汙辱的惡意，以免在選舉中批評，動輒得咎產生寒蟬效應。另外影片並非全無相當事實基礎，發表文字內容既非憑空而出，所發表、評論內容又具有公益性。偵查終結，給予不起訴處分。

(中時 )