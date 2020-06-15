And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

美國總統川普(Donald Trump)擔心的事還是發生了，NFL聯盟不打算再禁止球員單膝抗議國旗國歌，8月開打的熱身賽可能場面會很「難看」。川普憤怒推文表示：「看來NFL也走向這一步了，但我不會看！」

這不是川普首次抵制NFL，幾年前他就號召球迷拒看，而且收視率也真的下降了。然而川普心裡仍嚮往NFL，他不但是個球迷，2014年還試圖買下水牛城比爾隊當老闆，因財力不足而失敗，還被指浮報財產(他是有錢人, 但不是超級有錢人)。

川普引述黨內同志Jim Jordan的話：「『美國』足球員不肯在『美國』國歌演奏時起立？」在他們看來，如果美國人自己都不尊重美國，還有誰會尊重美國？但是當初帶頭陳抗的凱普尼克(Colin Kaepernick)就說：「這個壓迫有色人種的國家(與國旗)不值得尊重。」

除此之外，遠在英國的英超足球聯賽也開放球員單膝陳抗，甚至讓他們的球衣換成BLM(Black Lives Matter)的黑白配色。雖然這些黑人受害的悲劇並非川普所引起，但他強硬的處理方式已讓他成為社會正義團體全力撻伐的目標。

(中時電子報)