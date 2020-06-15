原來全世界第一場職業棒球賽早在150年前就登場了！根據大聯盟官網記者凱利（Matt Kelly）發表的文章，美國時間1870年6月14日（台灣時間15日），全美第一支職業棒球隊「辛辛納提紅長襪」（Cincinnati Red Stockings）與紐約「布魯克林大西洋人」（Brooklyn Atlantics）比賽，是為史上第一場職業棒球賽。

凱利的文章中又說，此役雙方打到9局結束以5比5平手，結果意猶未盡，決定繼續比賽，延長賽11局下大西洋人攻下2分贏得勝利，這應該也是史上首場延長賽，距今正好150年，紅長襪隊曾締造91連勝紀錄。

另據記載，紅長襪隊於1869年6月1日與「曼菲爾德獨立者隊」（Mansfield Independents）進行世界第一場職棒比賽，那場比賽紅長襪以48比14痛宰對方；而在1869到1870年間，紅長襪曾創下連贏130場的紀錄。

以上兩種說法不盡相同，或許是認定的因素所致。無論如何，職業棒球在美國至少已經打了150年以上，辛辛納提紅長襪隊就是「紅人隊」的前身，由於隊名太長而改為「紅人」。也有人認為應該翻成「紅隊」比較正確，因為「紅人」是指印地安原住民，大聯盟後來也有「克里夫蘭印地安人隊」。

(中時 )