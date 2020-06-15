針對宜蘭漁民團體受藍委之邀召開記者會，外交部今天重申我國對釣魚臺列嶼的主權不會有任何改變。目前政府正全力處理此一爭議，盼能圓滿落幕。至於八重山群島以南重疊海域作業問題，在達成協議前，政府會依相關法令規定護漁，致力維護我漁民權益。

外交部發言人歐江安指出，有關日本沖繩縣石垣市擬變更釣魚臺列嶼地籍名稱事，外交部已於第一時間（6月6日）分從臺北、東京及那霸三地向日方表達嚴正關切，也訓令駐日本代表處及駐那霸辦事處瞭解本案相關背景。

外交部重申我國對釣魚臺列嶼的主權不會有任何改變。目前政府正全力處理此一爭議，盼能圓滿落幕，確保漁民捕魚權利。

此外，她說，駐那霸辦事處已二度電話向石垣市長中山義隆表示，此事雖是地方事務，但可能波及臺日友好關係，請該市務必審慎自制。據中山市長表示，本案石垣市議會於2018年6月已決議變更地籍名稱但未執行，近因中國公務船頻繁進出釣魚臺領海海域並驅離日本漁船，引發當地民眾強烈反彈，故舊案重提，據以反制。

歐江安表示，釣魚臺列嶼為我國固有領土，日方任何片面舉措均無法改變此一事實，也無助於區域安全與穩定。我政府立場堅定不變，除呼籲日方審慎處理外，也呼籲相關各方避免單方面升高緊張的行為。我國政府今後將持續關注相關動態，即時採取必要作為，捍衛我國主權及漁民權益，也避免第三方趁機牟利。

臺日雙方針對「釣魚台」主權爭議，歷經17年漫長談判，最終於102年簽署「臺日漁業協議」，每年並透過「臺日漁業委員會」商議臺日漁業協議適用海域作業秩序問題。今年因受疫情影響而暫停召開，但雙方外交管道的溝通並未間斷，經雙方事務協商結果，仍續沿用去年作業規則，對今年作業並無影響。

歐江安強調，政府相關單位將依據雙方協議相關規定確保我國漁民權益，以實現資源共享目標。至於八重山群島以南的臺日間其他重疊海域作業問題，我方正持續向日方爭取納入對話溝通議題，在達成協議前，政府自依我相關法令規定護漁，致力維護我漁民權益。

(中時 )