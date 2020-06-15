隨著美國及大陸部分地區新冠肺炎確診人數出現上升跡象，導致經濟復甦前景再度蒙塵，全球股市難以高枕無憂再度陷入震盪！台灣新冠肺炎檢測隊誓師出征世界盃，加以政府全力扶植生醫產業利多助威，生醫股多頭趁勢再起，今由基亞(3176)掌舵領軍，包括永昕(4726)、台耀(4746)、健亞(4130)、醣聯(4168)、合世(1781)、永日(4102)、益得(6461)、商之器(8409)、中化生(1762)等10檔盤中紛紛拉炮漲停，其餘包括國光生(4142)、神隆(1789)、康聯-KY(4144)、易威(1799)、展旺(4167)、智擎(4162)、太景*-KY(4157)等漲幅均逾5%，盤面上呈現百花齊放欣欣向榮之景。

全球因新冠肺炎疫情面臨經濟浩劫，邊境解封迫在眉睫，快篩檢測需求恐急，基亞(3176)子公司德必碁、泛廣達集團旗下柏勝分別獲得國際認證，有助台灣檢測實力打進世界盃，除此之外，已在美國FDA排隊認證的瑞磁（6598）、普生（4117）和高端（6547）等，法人預期也都有機會在6月間獲核可，可望成為檢測國家隊，前進國際與韓國、美國國等廠商競爭，為邊境解封添加防火牆，成為防疫大戰力，今日即由基亞(3176)帶隊出征，包括展旺(4167)、台耀(4746)、健亞(4130)、醣聯(4168)、合世(1781)、永日(4102)、益得(6461)、商之器(8409)、中化生(1762)等10檔生醫股全面亮燈漲停，攻勢極為猛烈。

此外，政府國家隊亦全力扶植生醫產業，生技新藥條例明年底落日，生醫產值將於2025年挑戰兆元！新冠疫情促成全球開始疫苗、藥品、試劑研發展開競賽，政府決定在六大核心戰略產業，瞄準發展精準健康產業，全力扶植生醫產業，鎖定推動精準醫療、數位療法、遠距醫療、數位防疫等創新科技醫療領域，成為驅動我國生醫產業的新引擎。政府高層表示，這次疫情中，無論是試劑製造或是新藥和疫苗研發，「台灣團隊」都有足夠能力，和全球頂尖技術接軌，因此，政府要全力扶持生醫產業，完善疫苗、藥品、檢測等產品研發與製造量能與產業鏈，並導入數位科技、大數據資料庫應用，驅動產業跨域創新。

隨著全球各國陸續經濟解封重啟，市場憂心二次疫情爆發，惟全球生技醫療指數今年來受惠新冠病毒疫情表現亮麗。全球正積極尋找解藥與疫苗，製藥、生技等產業成為投資焦點，而周邊醫療資源需求同步升溫，相關製造商股價同步受惠，再加上市場擔心二次疫情爆發，因此看好生技醫療相關產業後市表現，建議可運用生技ETF或生技基金定期定額，掌握投資契機。展望後市，新冠藥物及疫苗的需求依然存在，政府對醫療的重視度也隨之上升，FDA新藥核准速度加快，題材面仍大有可為，同時企業併購活動可期，生技健護類股料將重拾上漲動能。

(時報資訊)