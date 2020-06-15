友訊(2332)今(15)日舉辦股東會，股東會平和落幕，本次市場派由台鋼集團負責總舵，順利在股東會中拿下三席一般董事及三席獨立董事、總計6席，胡雪派則拿下三席，向來低調的台鋼會長謝裕民今也以勝利者的姿態首度現身股東會。

謝裕民表示，之前大家都各有立場在競爭，在胡雪董事長以友訊公司為重，以7萬名股東為重，今天可以看到有一個很圓滿結果，共同把友訊這塊招牌擦亮，變成未來的台灣之光。

談到未來針對友訊的經營方向，謝裕民表示，之後會站在鼓勵派立場，友訊要先賺錢，必須趕快可以賺錢，台鋼可以分到股利，讓專業經理人可以發揮，也可以讓台灣產品在世界看的到。

謝裕民的台鋼集團在台灣有鋼鐵梟雄之稱，台灣經營權大戰中戰功赫赫，最為人熟知的就是2000年因為自家的桂宏、桂裕鋼鐵掏空案重摔一跤，但近年來挾穩健的操盤手腕，掌控春雨、榮剛、光洋科等多家上市櫃公司，集團總營收高達700億元，也贏得「鋼鐵梟雄」之稱。

謝裕民近年來行事作風相當低調，在檯面上的操盤手主要是現任台鋼董事長王炯棻，其為律師出身，他也是本次友訊經營權之爭台鋼可以搶勝的核心人物。

(時報資訊)