隨著部分地區疫情和緩，華航(2610)自7月起增加部分客運航班，區域航線包含日本東京、曼谷、新加坡、吉隆坡及檳城等，越洋航線則包括洛杉磯、舊金山、阿姆斯特丹及法蘭克福等，同時自6月16日起陸續調整越洋航線餐點服務，越洋航線提供熱餐服務。

華航表示，配合政府防疫政策並檢視市場需求，逐步調整運能規劃及機上服務。華航於疫情期間機上服務首重「防疫、抗疫」原則，提供旅客一次性餐盒及用品。隨國內疫情逐漸趨緩，華航自6月16日起陸續調整越洋航線餐點服務，除防疫餐盒外另提供一份熱餐主食，期待提供長程航線旅客較舒適的旅程，後續並將視疫情情勢，彈性恢復全線餐點服務。

考量倫敦蓋威克機場(LGW)地勤代理公司暫停代理業務，華航原台北往返倫敦蓋威克機場航線，將自6月19日至10月24日短期調整為台北往返倫敦希斯洛機場(LHR)營運。因倫敦當地實施國境管制及評估訂位需求，航班初期僅載貨營運，7月3日至7月31日期間計畫每周營運一班載客航班往返；去程每周五台北-倫敦希斯洛、回程每周六倫敦希斯洛-台北將提供載客服務，其餘航班為載貨營運，8月以後航班將續視各國邊境管制措施及市場需求機動調整。

(時報資訊)