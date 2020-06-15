工業電腦廠凌華（6166）與英特爾（Intel）合作，針對進階機器人應用設計推出ROS2機器人即時控制器ROScube-I，具備多樣的連接、支援及擴出能力，並支援ROS 2軟體平台，可造就更快、更簡易擴充的人工智慧（AI）機器人開發應用。

凌華ROScube-I系列具備多樣的I/O連接埠，支援多種感測器和致動器，以滿足各種機器人應用需求，提供的擴充盒則便於功能擴充和性能提升，以進行AI演算法和推論運算。同時，亦相容於專為自主移動機器人（AMR）等專業機器人應用設計的Neuron SDK應用程式。

為加速AI機器人應用開發，凌華整合軟硬體，提供ROScube-I入門套件與ROScube Pico開發套件，開發人員可進行演算法開發、產品原型測試與驗證，無縫部署至凌華NeuronBot ROS 2機器人開發套件進行實機測試，改善AI模型與視覺資料擷取，以優化運行決策。

Intel行銷與傳播事業群副總裁兼工業解決方案銷售總經理Rene Torres表示，工業4.0崛起使機器人愈趨智慧化，藉由邊緣運算和AI驅動朝自動化工廠邁進。ROScube採用即時通訊方式，能實踐多個AMR間的協作，是能強化機器人開發、適用於動態製造場域的解決方案。

凌華新世代機器人平台事業處總監陳家榜表示，公司與Intel密切合作，將AI應用在邊緣運算，全新的ROScube-I讓機器人製造商能夠比以往更快、更輕鬆地開發和部署以AI為基礎的應用，協助企業營運效率最佳化並提高事業價值。

陳家榜表示，凌華將ROScube-I入門套件和ROScube Pico開發套件系列設計成整合式軟硬體解決方案，讓開發人員能在NeuronBot上輕鬆部署AI應用，盼透過強而有力的機器人解決方案賦予客戶最大靈活性，可快速進入開發時程、立即展開部署。

(時報資訊)