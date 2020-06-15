就算「小飛俠」布萊恩都已墜機身亡快5個月，他的妻子瓦妮莎與女兒仍然無法從悲痛當中走出，瓦妮莎與大女兒娜塔莉亞日前決定發布IG限時動態，強調她們從即日起封鎖所有粉絲專頁，藉以避免一直看到布萊恩和二女兒吉安娜照片！

「很感謝所有人的愛，我和娜塔莉亞不得不封鎖粉絲專頁，因為對我們來說，一直在網路上看到布萊恩和吉安娜照片很難受，」瓦妮莎說，「封鎖粉絲頁可以改變內容，請理解我們這樣做，這是為了治癒我們傷痛，而非我們不感激你們的愛。」

不過瓦妮莎卻在15日貼出布萊恩2009年帶領湖人封王影片，更用相當激動語氣寫著，「11年前的今天！重新貼出這段影片，看著影片難免衝擊我的靈魂，但我們很感激能有這些影片，讓我們感覺時機對了，就可以重新回顧當年時光。」

從影片中可以看到，激動奪冠的布萊恩抱著當時年僅3歲的吉安娜，跟瓦妮莎在場邊親吻畫面，布萊恩也跟「禪師」菲爾傑克生、費許等奪冠成員瘋狂慶祝，在11年後重溫畫面，自然格外讓人感動與感傷，這段影片也獲超過260萬人觀看。

(中時 )