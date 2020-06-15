大陸國家統計局15日公布最新數據，5月份，社會消費品零售總額人民幣（下同）31,973億元，較上年同期下降2.8％，降幅比上月大幅收窄4.7個百分點，顯示消費動能有所回溫。其中，除汽車以外的消費品零售額28,597億元，下降3.5％。

統計局貿易外經司統計師張敏表示，隨著國內防疫形勢穩固，企業復商復市步伐加快，居民生活秩序明顯恢復。特別是在擴大內需、促進消費等多項政策促進下，居民消費持續改善，市場銷售降幅連續3個月收窄。 統計顯示，按經營單位所在地分，5月份，城鎮消費品零售額27,881億元，較為上年同期下降2.8％，降幅比上月收窄4.7個百分點；鄉村消費品零售額4,092億元，下降3.2％，降幅比上月收窄4.5個百分點。

按消費類型分，5月份，商品零售28,959億元，年減0.8％，降幅比上月收窄3.8個百分點；餐飲收入3,013億元，下降18.9％，降幅比上月收窄12.2個百分點。 1～5月份，全國網上零售額40,176億元，年增4.5％，比1-4月提高2.8個百分點。其中，實物商品網上零售額33,739億元，增長11.5％，占社會消費品零售總額的比重為24.3％。

(工商 )