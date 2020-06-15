蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今天出席警政署警察節慶祝大會，分別頒獎表揚全國模範警察與績優警察。去年殉職的鐵路警察李承翰的姊夫、台中市警局偵查佐莊貽麟榮獲模範警察，蔡頒獎特別叮嚀他，「要好好照顧你岳母！」

蔡英文出席警察節表揚，叮嚀李承翰姊夫：好好照顧岳母。(胡欣男攝)

蔡英文出席警察節表揚，叮嚀李承翰姊夫：好好照顧岳母。(胡欣男攝)

蔡英文總統今天也在蘇貞昌、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、財政部長蘇建榮、台灣高檢署檢察長邢泰釗、警政署署長陳家欽及刑事局長黃明昭等人陪同下，檢視刑事局在5月間偵破的史上最大宗走私毒品咖啡包原料3529公斤的豐碩成果，並對共同偵辦的檢察、警察及關務同仁表達慰勉之意。

蔡英文致詞表示，警察在這次防疫上，扮演重要角色，不論協助疫調、找尋居家檢疫、隔離趴趴走民眾，或是嚴查假訊息、囤積防疫物資等，功不可沒，是成功守住國人平安與健康，是國家的防疫尖兵。尤其上月還破獲史上最大宗的毒咖啡包原料案，遏阻毒品流入校園，侵害青年學子。

蔡指出，警察守護國人安全，政府則要守護警察的執勤安全，這一年來，包括警用無線電、警察執勤裝備如電擊槍、模擬靶場、警棍等，政府編列預算做警察的後盾。未來4年她繼續與警察一起為治安打拼，積極為民服務，以回報國人的支持與信賴。

去年殉職的鐵路警察李承翰，一審判決因嫌犯思覺失調，判處無罪，引發輿論譁然，日前李承翰的父親抑鬱而終，更震驚社會。李的姊夫莊貽麟因肅槍、緝毒績效優異，查獲制式手槍、衝鋒槍各1把，改造槍1把，榮獲全國模範警察，遺憾的是，岳父無法出席見證他的光榮時刻。

莊表示，岳父去世前2周，得獎消息傳來，他利用全家出遊的時刻告知，岳父也開心說要出席典禮，不料卻因病去世。莊說，老人家人前都強顏歡笑，私底下一定仍走不出傷痛。如今岳母一人住在嘉義，他和妻子在台中，只能多花時間陪陪岳母，讓她老人家走出陰霾。

今年獲選28名全國模範警察，台北市警察局偵查佐陳良俊偵破查緝各類詐欺集團共5案，查獲犯嫌94人、不法所得高達新臺幣2730萬餘元，並清查被害人140名，有效打擊詐騙集團，為國人財產把關。高雄港務警察總隊刑警隊偵查佐郭嘉靜，未滿27歲，從警資歷亦僅5年多，偵破製造第三級毒品愷他命工廠案，起獲愷他命成品161.38公克、半成品1公斤及大量愷他命原料，有效遏止毒品危害。

(中時 )