疫情趨緩，防疫新生活開始，去年淡水古蹟博物館大獲好評「小小導覽員體驗活動」今年再次登場，館方更加碼推出「小小英語導覽員體驗活動」，活動聘請擁有10年英語教學經驗的淡水新住民邵瑞託擔任講師，將由他帶領孩子展開3小時古蹟文化之旅，活動將在17日（週三）10時準時開搶，全程免費。

疫情趨緩後各地解封，新北市長侯友宜日前宣布暑期活動以「不取消、不停學、不鬆懈」為原則，要小朋友把之前沒玩到的玩回來，開心過暑假；淡水古蹟博物館，特別安排畢業於英國University of Wales、曾旅英5年及在台擁有10年英語教學經驗的邵瑞託（Christos Sarantidis）前來擔任活動的講師。

館方表示，外師邵瑞託來自希臘，是一位精通英、希臘語及中文、說唱俱佳的教師，他熱愛淡水、歷史文化，和愛妻決定定居在淡水落地生根；邵瑞託說，他將透過這次的機會用「老外」的角度來介紹古蹟，分享淡水的美。

淡水古蹟博物館將於7／31（五）、8／1（六）下午2時開始在國定古蹟淡水紅毛城舉辦3小時免費的「小小導覽員英語體驗活動」，每梯次16人，國小3～6年級並有基本英語能力皆可報名，活動6／17（三）10：00起開放報名，額滿為止。

館長柏麗梅表示，「小小導覽員英語體驗活動」去年首次辦理後，廣受好評，今年加碼推出外籍老師的服務，提升英語教學品質，並透過各種闖關遊戲讓小學生從玩樂中認識淡水古蹟，同時教導孩子用英文解說，除了洋師之外，淡古陣容堅強的英文導覽員也會從旁協助，適時地給予支援，非常適合小朋友報名參加。

(中時 )