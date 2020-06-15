美國大聯盟與大聯盟球員工會仍在為了今年球季的勞資協議爭吵，稍早球員工會拒絕大聯盟的最新提議，72場比賽、按比例支付80%薪水，這可能是最終建議，雙方離共識越來越遠，不過聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)有權力推動賽季，因此幾乎肯定今年會打比賽，不過差在形式為何。

球員工會拒絕最新提議，昨日發聲明表示，「看來進一步的對話已經沒有意義，請聯盟自行決定何時復賽。」球員工會暫時妥協，因為曼佛雷德擁有制定2020賽季的權力，這確實能終止雙方原地打轉。

幾乎肯定今年大聯盟比賽會進行，曼佛雷德能制定賽季結構，就如同他先前保證大聯盟100%會打，因為只要打48場完成低標就好。不過如此一來，球員很大機會拒絕老闆提出的擴大季後賽，以賺取更多轉播權利金的提議，畢竟勞資談判無法達成共識，球員這邊受不少氣。

大聯盟原本建議7月14日開幕並進行72場比賽，若曼佛雷德決定要實行短賽季，那可能計畫在7月中到8月1日之間進行開幕，大聯盟希望早點開始，趕在今年秋季新冠肺炎可能再度爆發前結束。

(中時 )