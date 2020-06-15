他吃半熟豬肉後頭痛抽搐 醫驚：絛蟲爬滿大腦、全身。(翻攝自《詩華日報》 )

一名泰國18歲男子日前因為頭痛、抽搐、嘔吐、感官扭曲等症狀就醫，醫生透過核磁共振發現，男子的大腦組織、胸腹腔、肚子、四肢竟長滿豬肉絛蟲，畫面驚悚。醫生推測，他應該是吃了上面有蟲卵的半生不熟豬肉所導致。

泰國《詩華日報》報導，這名男子經過核磁共振檢查後確診為豬囊蟲病。從照片上可以看到，男子的大腦組織、頭部、胸腹腔、脊椎甚至四肢，體內幾乎每個角落都有豬肉絛蟲在爬。醫生初步判斷，男子應該是吃了半生不熟的豬肉、或是有蟲卵的蔬菜、水果與水源導致，所幸經過驅蟲藥物、類固醇與抗癲癇藥物治療後，男子已經漸漸好轉。

在台灣，也曾發生過原住民生吃山豬肉導致腿生絛蟲的病例。據衛福部新聞稿，敏盛外科主治醫師陳太其指出，豬肉絛蟲是人畜共通的寄生蟲，成蟲會寄生在腸道、產卵，孵化的幼蟲會穿過腸壁進入腹腔亂跑，常寄生在橫紋肌，甚至竄到腦、眼、心臟。如竄入腦部可能引發水腦，重則死亡，穿入眼部會造成視網膜病變，重則眼瞎。豬肉絛蟲寄生於豬肉居多，也會寄生在牛、羊、鹿身上，所以肉類應煮熟再吃。

(中時電子報)